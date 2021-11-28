أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022، في الفصل الدراسي الثاني، مشددًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الطلاب بضرورة إتباع كافة الخطوات والتعليمات والرجوع إلى فريق التطوير التكنولوجي في المدرسة في حالة وجود أي مشكلات، موضحاً أن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية تتم من خلال موقعها الإلكتروني.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 بعد فتحها رسمياً

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- قراءة التعليمات الخاصة بعملية التسجيل وهي الآتي:

*لكى تتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك.

*إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

-الضغط على زر تسجيل الدخول.

-كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

-الضغط على تسجيل دخول.

خطوات إنشاء بريد حساب إلكتروني لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي

وفي سياق منفصل، أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم توفير آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الوصول إلى الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة بما يتيح للطلاب والمدرسين وهيئة التدريس إيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم.

وأضافت الوزارة، أنها وفرت خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجهاً لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد، بجانب مجموعة من الأدوات المجانية التي تحتاج إليها للمحافظة على حماس الطلاب ومشاركتهم وإبقائهم على المسار الصحيح للتعلم والازدهار.

وأجابت الوزارة، عن مجموعة من الأسئلة الشائعة حول الخدمات الإلكترونية وكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية المختلفة في السطور التالية:

- ماهو الرقم التعريفي للطالب وكيفية الحصول عليه؟

هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة.

- ما هي فئات الطلاب المستهدفين للاستفادة من خدمات الموقع؟

جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة بداية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوي العام وطلاب التعليم الفني وأعضاء هيئة التعليم.

- في حالة عدم وجود بيانات للطالب على الموقع عند محاولة الدخول؟

مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومى الصحيحين.

- ما هي الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطأ في البيانات المسجلة للطالب على الموقع؟

الرجوع للمدرسة لإجراء التعديلات اللازمة على السجل الإلكتروني للطالب.

- هل يمكن للطلاب غير المصريين الاستفادة من الخدمة المقدمة من الموقع؟

سيتم لاحقاً إتاحة آلية لهم للاستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها.