موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022 السبت الماضي، البحث عن موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة، والتي تمكن طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، لذا توضح «الوطن» موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة.

وكان العام الدراسي الجديد بدأ في مختلف المدارس بجميع محافظات الجمهورية، يومي السبت والأحد الماضيين والموافقين أيام 9 و10 من شهر أكتوبر الحالي، وسط تشديد وتطبيق وتنفيذ الإجراءات الوقائية في المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة جميع الأفراد داخل المنظومة التعليمية، سواء معلمين أو طلاب أو إداريين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي سيبدأون ملء وتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2021/2022 خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، لحضور وأداء امتحانات نهاية العام.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن يسبقها عقد امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق 21 من شهر مايو 2022.

وفي سياق مختلف، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أنّ أي مدرسة خاصة تمنع دخول الطلاب بحجّة عدم دفع أول قسط من المصروفات الدراسية، ستتعرض لتطبيق الإجراءات القانونية المشددة، شرط أن يبلغ أولياء الأمور عن هذه المدرسة، إلى جانب إثبات الواقعة، مشيرة إلى أنّه سيتم إرسال لجان على الفور إلى تلك المدارس، للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق فيها.