لطلاب 3 ثانوي.. تعرف على مخرجات التعلم وكيفية مذاكرة مادة الجغرفيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية مذاكرة مادة الجفرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي، وتحقيق مخرجات التعلم، مؤكدة في بيان لها، أنه تم توفير الكثير من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مخرجات التعلم وكيف مذاكرة مادة الجغرفيا للصف الثالث الثانوي

-حدد نواتج التعلم المرتبطة بالموضوع والتي تريد تحقيقها، على سبيل المثال:

يقارن بين أنواع وأشكال الدول وتأثيرها على قوة الدولة.

يعطي أمثلة على أشكال الدولة المختلفة.

-ارسـم جدول مراقبة النمو الذاتي في ورقة بيضاء، وذلك بهـدف اكتشاف نموك المعرفي عـن الموضوع.

- دون فـي العمود الأول مـا تعرفـه عـن الموضـوع، وفـي العمـود الثانـي سـجل تسـاؤلاتك والمعلومـات التـي تريـد معرفتهـا، أمـا العمـود الثالـث سـجل فيـه مـا تعلمتـه بعـد قراءتـك للموضــوع قــراءة متأنيــة وبعــد فهمــه واســتيعابه بشــكل جيــد.

-حدد المادة الدراسية المستهدف استذكارها وفق الجدول الدراسي اليوم، ثم ادخل على بنك المعرفة المصري.

-ثم اضغط على كل مصادرنا، ثم اختر الدليل الدراسي اختر مادة الجغرافيا.

-إقـرأ العنصـر التعليمـي «المقومـات الطبيعيـة لقـوة الدولـة والشـكل مـن نسـخة الكتـاب pdf».

-اقرأ محتـوى العنصـر التعليمـي قـراءة كليـة بشـكل سـريع بحيـث تركـز علـى العناويـن الرئيسـة والفرعيـة بهـدف تكويـن صـورة كليـة عنـه، واسـتنتاج الأفـكار العامـة وتحديـد الأجـزاء الصعبـة.

-اقـرأ أجـزاء العنصـر التعليمـي بتـأن، مـع التركيـز أثنـاء قـراءة المحتـوى العلمـي علـى التفاصيـل.

-أعد قراءة الأجزاء الصعبة أكثر من مرة، واطلع على مصادر أخرى للتعلم لفهمهــا واســتيعابها بشــكل أعمق.

-يمكنك الاستعانة بمصادر أخرى للتعلم لفهم المعلومات الصعبة ومعرفة معلومات وأمثلة أكثر مرتبطة بالعنصر التعليمي، وذلك من خلال المنصات التعليمية.

-اكتـب أسـئلة علـى المحتـوى العلمـي وكذلـك علـى الخرائـط، بحيـث تركـز تلـك الأسئلة علـى التفسير والاستنتاج وإدراك العلاقات والمقارنة والتمييز.

-أجـب عـن الأسـئلة التـي دونتهـا أثنـاء قـراءة العنصـر التعليمـي، وذلـك للتأكـد مـن مدى اسـتيعابك وتمكنـك مـن المحتـوى العلمـي وتحقيـق نواتـج التعلم.