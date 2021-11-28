المصل واللقاح: متحور «أوميكرون» يستهدف الأطفال والشباب.. والجرعة الثالثة أفضل حل لمواجهته

توقع الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنَّ تكون قدرة المتحوّر الجديد لفيروس كورونا المستجد «أوميكرون» على إصابة الأطفال والشباب أكبر من المتحوّرات السابقة.

الجرعات التعزيزية من أهم حلول التعامل مع هذا المتحور

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ الجرعات التعزيزية للقاح من أهم حلول التعامل مع هذا المتحوّر، متابعًا: «سنظل في دوامة من اللقاحات والتحورات حتى نصل إلى المناعة المجتمعية ويتحول فيروس كوروا إلى فيروس موسمي».

الوباء لن ينتهي إلا بمنظومة لقاحات قوية

وتابع أنَّ الوباء لن ينتهي إلا بمنظومة لقاحات قوية، مشيرًا إلى أنَّه لا علاقة بين فصل الشتاء وزيادة خطورة كورونا أو إنتاج متحورات جديدة، مستكملًا «ما يجعل الفيروس يتحوّر، هو دخول وخروجه من جسد إنسان وانتقاله إلى أجساد أخرى، فيفقد محتواه الجيني ويظهر بصورة أخرى لكي يبقى ويعيش، ولو التزمنا بالإجراءات الاحترازية وارتدينا الكمامات لن يجد الفيروس أي منفذ لدخوله وسيموت».

سنظل في دوامة اللقاحات والتحوّرات حتى نصل للمناعة المجتمعية

وأكدّ رئيس قسم الحساسية والمناعة أنَّ ثبات أعداد الإصابات اليومية في مصر يعني أن منظومة اللقاحات قوية جدًا، حيث قلّت نسب الوفيات وإشغال غرف الرعاية المركزة بالمواطنين، موضحًا أنَّ الموجة الرابعة من الفيروس أقل خطورة من الموجات السابقة بسبب تعميم اللقاحات.