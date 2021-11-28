إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجة نارية بعربة «كارو» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم دراجة نارية بعربة «كارو» بطريق كوبري النص بعزبة البنا في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم دراجة نارية بعربة «كارو»

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد إبراهيم مندور، 35 سنة، مصاب باضطراب بدرجه الوعي، ورضا حمدي الطير، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بالركبة اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد خالد إسماعيل، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والمخ، ومحمد خالد إسماعيل، 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وراضي الشحات منصور، 50 سنة مصاب بكسر في الحوض، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.