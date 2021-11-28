مصرع شاب سقط عليه جسم صلب في البحيرة

لقي شاب مصرعه بقرية القوني التابعة لمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، إثر سقوط جسم صلب على صدره، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

سقوط جسم صلب على شاب

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوط جسم صلب عليه، وحُفظت الجثة بثلاجة الموتى وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عبدالله إبراهيم النص، 22 عاما، مقيم في سوهاج، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي حوش عيسى، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.