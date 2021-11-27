مهندس ديكور حفل طريق الكباش: إعداد مشهد البحيرة المقدسة استغرق 7 أيام

تحدث المهندس محمد عطية المسؤول عن الإشراف الفني والديكور لحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، عن تصميم مشهد البحيرة المقدسة بالحفل، قائلًا إن هذه البحيرة موجودة بجوار معبد الكرنك، وكان يغتسل الكهنة فيها للتطهر ويُقال إنها مرتبطة بنهر النيل، ولفت إلى أنه جرى إعداد المشهد خلال 7 أيام.

التنفيذ كان معقدا

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» من تقديم الإعلامية إنجي القاضي على قناة «DMC»: «استهدفنا نقل مشهد مسرحي واستعراض يحكي عن حدث كان يشهده أجدادنا المصريون القدماء، وفي البداية فكرنا في عمل مسرح في البحيرة، ثم تطورت الفكرة إلى عمل مسرح تحت المياه، يبلغ ارتفاعه 5 سنتيمترات فوق مستوى سطح المياه، وكان تنفيذ هذا الأمر معقدا للغاية، وتحدينا أنفسنا في عمله، وكنا نشك في إتمامه بسبب ضيق الوقت، وصممنا هذا المسرح خلال أسبوع».

الشركة المنفذة بذلت مجهودا كبيرا

وتابع المسؤول عن الإشراف الفني والديكور لحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أن الشركة المنفذة بذلت مجهودا كبيرًا حتى تم الوقوف على الشكل النهائي للعرض، وكان التنفيذ معقدا لكن النتيجة أبهرت المشاهدين.

وعن مشهد افتتاحية أغنية الفنان محمد حماقي، قال: «هذا المشهد مرتبط بمفتاح الحياة الذي يرتبط بالنيل، ويُقال إن العمود السفلي هو شريان نهر النيل، والجزء الدائري الأعلى كان يمثل الدلتا، وواجهنا صعوبات لأننا كنا مطالبين ببناء بهو بجانب أثر، وكان لا يجب علينا لمس أو التشويش على الأثر».