لخدمة 11 مليون مشترك.. كيف تشحن كارت عداد الكهرباء؟

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددا من الطرق والآليات لشحن كارت عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لخدمة 11 مليون مشترك، إضافة إلى التوسع في إضافة منافذ جديدة للتسهيل على المواطنين للشحن في أسرع وقت.

كيف تشحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين المنافذ التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات لشحن كارت عداد الكهرباء «مسبوق الدفع»، خاصة بعد تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة باستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع وذكية للقضاء على مشكلات القراءات الشاذة للعدادات أو إخطاء الفواتير.

آلية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن طريق منافذ شركة «فوري»

حددت منافذ شركة فوري 6 خطوات يجب أن يقوم باتباعها مشتركين الكهرباء أصحاب العدادات مسبوقة الدفع لشحن كارت العداد وهي كالتالي:

- الخطوة الأولى: فرغ الكارت بإدخاله في عداد الكهرباء.

- الخطوة الثانية: توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- الخطوة الثالثة: قم باختيار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- الخطوة الرابعة: قم بإدخل الكارت في ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- الخطوة الخامسة: اختر دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

- الخطوة السادسة: أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لك القيمة المادية المتاحة «التي شحنت بها».

كيف تقوم بشحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع بـ«الفيزا»

وحددت شركات توزيع الكهرباء 5 خطوات يجب أن يقوم باتباعها المشتركين لكيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوقة الدفع وهي كالتالي:

- الخطوة الأولى: تحميل تطبيق سهل «GTPay» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- الخطوة الثانية: سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- الخطوة الثالثة: اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- الخطوة الرابعة: اختر شحن العداد وادخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

- الخطوة الخامسة: ادخل الكارت في عداد الكهرباء ليتحول الرصيد وشحن كارت الكهرباء.​