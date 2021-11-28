«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا: لا تنخدعوا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وذلك أثناء النهار، مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد في البيان الصادر عنها أن ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل مؤقت، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 30 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة، شمال الصعيد 30 درجة، جنوب الصعيد 33 درجة، على أن يشهد الطقس انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر.

الأرصاد: ينصح بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة في الفترة المقبلة

وأضافت الأرصاد أن الظاهرة المؤثرة، هي الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وينصح بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة في الفترة المقبلة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة اليوم على مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20.