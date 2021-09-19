حالة الطقس اليوم الأحد 19-9-2021.. عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

بعد اعتدال ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى تدريجيا، فمن المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد 19 سبتمبر، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28