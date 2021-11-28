أول بيانات رسمية عن أعراض متحور كورونا الجديد: أكثر المصابين من الرجال

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، إن حسب أول معلومات الواردة من الأطباء في جنوب أفريقيا عن أعراض المتحور الجديد «أوميكرون» الذي انتشر في جنوب أفريقيا الأيام الماضية.

أوضح عودة، أن أعراض المتحور الجديد «أميكرون» تتمثل في أعراض خفيفة، ويصيب الرجال والشباب أكثر من غيرهم، وجميع المصابين يعانون من الإرهاق الشديد، كما أن المصابون لا يعانون من فقدان حاستي التذوق و الشم و نحو نصفهم لم يتلقوا اللقاح.