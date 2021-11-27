التسجيل للقاح كورونا مصر.. إلحق بسرعة قبل المتحور الجديد

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع حالات الإصابة والوفاة الشديدة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير، بالإضافة إلى أن التسجيل للقاح كورونا مصر يعد الخطوة الأهم للتصدي لأي متحورات جديدة، حيث تساعد اللقاحات على تقليل المضاعفات الناتجة عن الفيروس.

التسجيل للقاح كورونا مصر متاح بصورة دائمة أمام المواطنين

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار في تصريحات صحفية له، أن تسجيل للقاح كورونا مصر متاح أمام كل الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح، موضحا أن الموقع يعمل بصورة يومية، ويمكن للأشخاص الذهاب مباشرة ببطاقة الرقم القومي للمراكز التطعيم والحصول على اللقاح، على أن تتولى الفرق المتخصصة بالمراكز التطعيم عملية التسجيل لهؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أنه بعد ظهور متحور جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا «أوميكرون» أصبح اللقاح ضروة حتمية لتجنب انتشار أي سلالات أو حدوث مضاعفات ناتجة عن هذه المتحورات الجديدة للفيروس.

مصر وفرت جميع اللقاحات في وقت وجيز للتصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا

وتابع «عبدالغفار» أن مصر استطاعت في وقت قصير أن توفر جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية من أجل السيطرة على الوباء والحفاظ على صحة المواطنين، وتمثلت اللقاحات التي وفرتها الدولة في: «لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا»، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظا على حياة المواطنين واستمرارا لعملية السيطرة على الوباء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أن الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «ارتداء القناع الواقي الكمامة، والبعد البدني والجسدي، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح الذيي يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا».

خطوات التسجيل للقاح كورونا مصر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وأوضح «عبدالغفار» خطوات التسجيل للقاح كورونا مصر عقب الدخول على الموقع الرسمي على موقع وزارة الصحة والسكان، وكتابة الخطوات بشكل صحيح حتى يتم الحصول على كود التسجيل وانتظار موعد التسجيل للحصول على اللقاح وتمثلت خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة في التالي:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- يمكن الحصول على الرقم القومي من «بطاقة الهوية الشخصية، شهادة الميلاد، جواز السفر».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.