8 نصائح للتعامل مع نوة قاسم بالإسكندرية: «لو عندك مشوار مش مهم أجله»

مع بدء الاستعداد لاستقبال نوة قاسم خلال شهر ديسمبر المقبل في الإسكندرية، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الأحد، إن هناك بعض التعليمات التي لا بد أن يتبعها المواطن السكندري عند وصول مؤشرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية، والتي تصل قبل يوم أو ساعات من قدوم النوة، ويتم نشرها على صفحة محافظة الإسكندرية وصفحة الصرف الصحي ووسائل الإعلام، والتي تأتي في مقدمتها عدم النزول من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى لتفادي ما حدث في نوة المكنسة التي غرقت شوارع المحافظة.

تعليمات للمواطنين قبل قدوم «نوة قاسم» في الإسكندرية

وأرسل «نافع» من خلال «الوطن» عددا من التعليمات والإرشادات قبل قدوم نوة قاسم، لتجنت عرقلة عملية سحب مياه الأمطار من الشوارع أثناء تساقط الأمطار بغزارة، مثل ما حدث في نوة المكنسة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تسبب تواجد المواطنين بالشوارع في حدوث أزمة مرورية وتكدس السيارات بسبب غرق الشوارع، مما تسبب في تعطل وصول سيارات الصرف الصحي في الأماكن الغارقة أو وصول أي سيارات إنقاذ إلى المواطنين.

نصائح لتجنب آثار نوة قاسم

وتتضمن التعليمات الآتي:

- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- تأجيل أي «مشوار» إذا لم يكن ضروريا.

- عدم وقوف السيارات أعلى الشنايش.

- عدم الخروج بالسيارة بالتزامن مع تساقط الأمطار.

- منح سيارات الصرف الصحي إمكانية الوصول إلى الشوارع الممتلئة بالمياه.

- الاتصال بالخط الساخن للصرف الصحي من أجل البلاغ.

- عدم الوقوف أسفل العقارات القديمة.

- عدم لمس أعمدة الكهرباء.