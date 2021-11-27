رئيس صرف الإسكندرية عن غرق نفق كيلوباترا بالأمطار: زيادة السكان السبب

كشف اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن أسباب غرق نفق كيلوباترا خلال نوة المكنسة التي سببت أزمة في الحركة المرورية لعدة ساعات من منطقة سموحة إلى شارع أبو قير.

ارتفاع منسوب مصرف القلعة.. أحد أسباب غرق نفق كيلوباترا

وأوضح «نافع» خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي حول أسباب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، خلال نوة المكنسة الأخيرة التي ضربت المحافظة، أن تجمعات مياه الأمطار التي حدثت في اليوم الرابع، تم تصريف جزء منها بمعدلات تصريف بطيئة انتهت في حوالي 3 ساعات بمساعدة سيارات وبدالات الشركة باستثناء ميدان فيكتور عمانويل، وشارع النقل والهندسة ونفق كليوباترا وذلك نتيجة لارتفاع منسوب المياه بمصرف القلعة.

ولفت إلى أن طريقة حساب كميات الأمطار التي تستقبلها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية تم اعتمادها من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، طبقاً للمعادلة الواردة بالكود المصري لأسس تصميم نظم الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الطاقة التصميمية لمنظومة الصرف الصحي 7.1 مليون م3 /يوم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 15.2 مليون م3 /يوم، وتشغل التصرفـات الآدميــة الجافــة منها 51.1 مليــون م3 /يوم بنسبـة حوالــي 70 % عند سقوط الأمطار تقوم منظومة الصرف الصحي باستيعاب نسبة 30% المتبقية من الإشغـال الأقصى للمنظومــة بواقـع حوالـي 635 ألف م3 /يوم، يتمثل في استيعاب كثافة سقوط أمطار قصوى حوالي 9.8 مم/يوم.

تجريف الرواسب والمخلفات بالشبكات

وأوضح أنه طبقًا لمعدلات سقوط الأمطار الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكثافة غير مسبوقة أدت إلى تجريف الرواسب والمخلفات بالشبكات، الأمر الذي أثر على معدل تصريف مياه الأمطار في اليوم الرابع خاصة في المصبات الموجودة على الكورنيش التي أدت إلى تأخير تصريف مياه الأمطار بطريق الكورنيش.

وأشار إلى أن شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية كانت مصممة كشبكة منفصلة عن شبكة مياه الأمطار، ونتيجة لتطوير وتوسعة طريق الكورنيش، تم إلغاء جميع محطات صرف مياه الأمطار على طريق الكورنيش وتحويل الشبكة إلى شبكة مشتركة تحمل التصرفات الآدمية ومياه الأمطار، وذلك قبل التغيرات المناخية المتلاحقة خلال 6 سنوات الأخيرة والزيادة السكانية المطردة والبناء العشوائي.