«صرف الإسكندرية» عن غرق الشوارع في نوة المكنسة: الشنايش امتلأت بالكامل

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة استعدت للأمطار بالمحافظة من 20 يومًا قبل أن تضرب نوة المكنسة المدينة الساحلية في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري‏، قائلا: «استعدينا بنشر سيارات ومعدات بالمناطق المحتمل تجمع المياه بها، اعتبارا».

نافع: تجمعات الأمطار ملأت منظومة الصرف الصحي بالكامل

وأضاف «نافع» خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي حول أسباب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وغرق الشوارع خلال النوة الأخيرة التي ضربت مصر، أنه قد تم التعامل مع كمية الأمطار خلال ثلاثة أيام الأولى من نوة المكنسة بنشر سيارات ومعدات التعامل مع الأمطار في مستوى المحافظة، وظهرت تجمعات الأمطار بمعظم أنحاء الإسكندرية نتيجة امتلاء المنظومة بالكامل من خطوط المياه والشنايش.

نشر سيارات ومعدات الصرف الصحي في المناطق المحرومة

وأوضح أنه قد تم نشر سيارات ومعدات الشركة بالمناطق المحرومة من الصرف الصحي غرب الإسكندرية والجاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها وهي مناطق: «برج العرب القديمة، أبو تلات، الثروة السمكية مدخل الطريق الصحراوي، مدخل الطريق الساحلي بعد کوبري کرير».

وأشار إلى أنه قد تم نشر السيارات والمعدات بعد انتهاء النوة في قرى النهضة وقرى بنجر السكر بالعامرية، وكذا المناطق المخدومة بالصرف الصحي المنخفض بها منسوب سطح الأرض: «عزب الشامي، والمطار، والرحمة، ونجع العرب».