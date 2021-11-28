طقس الإسكندرية اليوم.. خريفي معتدل وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 22

شهدت الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا مشمسا وخريفيا معتدلا، مع توقعات بهبوب الرياح الباردة ليلاً وعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذا الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع متابعة حالة الأرصاد الجوية والطقس بشكل يومي تحسباً لهطول أمطار مفاجئة على المدينة الساحلية كما حدث بنوة المكنسة.

طقس الإسكندرية اليوم الأحد معتدل

وشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، طقسا معتدلا نهاراً، مع زيادرة البرودة ليلاً، وبلغت درجات الحرارة اليوم 22 درجة مئوية، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 55%، وبلغت الرياح 1 كم، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذه الأيام.

الإسكندرية تستعد لنوة «قاسم»

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه من المقرر الاستعداد الكامل لنوة «قاسم» من الآن، حيث ستضرب المحافظة يوم 4 ديسمبر، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم هطول أمطار على الإسكندرية حتى يوم الجمعة المقبل.

سيناريو لعدم تكرار سيناريو «المكنسة»

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه من المقرر وفقاً للخطة تفادي ما حدث في مدينة الإسكندرية بنوة المكنسة الماضية من خلال غرق الشوارع.

وأشار «نافع» إلى أنه تم التعامل مع كمية الأمطار خلال ثلاثة أيام الأولى من نوة المكنسة بنشر سيارات ومعدات التعامل مع الأمطار على مستوى المحافظة، وظهرت تجمعات الأمطار بمعظم أنحاء الإسكندرية نتيجة امتلاء المنظومة بالكامل من خطوط المياه والشنايش.