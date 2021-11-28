مطرب أنشودة آمون: الغناء باللغة المصرية القديمة مثّل تحديا كبيرًا لي

كشف المطرب عز الأسطول، كواليس غناء أنشودة آمون في احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلًا: «الغناء باللغة المصرية القديمة كان مفاجأة جميلة ومخيفة في الوقت نفسه، فقد كنت أتدرب لمدة شهرين على الغناء باللغة العربية، لكن المايسترو نادر عباسي أخبرني بأننا لن نغني إلا باللغة المصرية القديمة قبل الحفل بأيام قليلة، وهو ما مثّل تحديا كبيرًا لي».

أنا مصري أبا عن جد.. وأحب غناء الراي

وأضاف عز الأسطول، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّه مواطن مصري أبا عن جد، ويحب غناء الراي وخاصة الأغنيات الجزائرية للشاب خالد، موضحًا: «اللي عمل عائلتنا في مصر كان من أهل المغرب من 100 سنة، ونسبنا ممتد لسيدنا الحسين».

المايسترو نادر عباسي بذل معي مجهودا كبيرًا

وتابع المطرب عز الأسطول أن المايسترو نادر عباسي بذل معه مجهودا كبيرًا: «كنت بركز في البروفات على إني أنطق صح، لكنه كان بيقولي فين الأداء؟! تعب معايا وعمل لحن الأنشودة».

وحول ترشيحه ابنته «شهد» للمشاركة في الغناء بالحفل، قال عز الأسطول: «طلبت منها تغني موال شمال أفريقي وطلبت منها تبعتهولي، وغلبتني 4 أيام، وبعتتهولي من غير ما أقولها إنّي مرشحها للمشاركة في الحفل، ولما المايسترو نادر عباسي سمعه أعجب بأدائها».

وحرص عدد كبير من السياح على زيارة طريق الكباش منذ اليوم الثاني لافتتاحه مباشرة، والتقطوا الصور السيلفي والتذكارية مع الطريق المُفتتح حديثا، فضلا عن التقاط الصور التذكارية مع المراكب الذهبية التي شاركت في عروض حفل الافتتاح، وذلك برفقة عدد كبير آخر من الشباب والفتيات من المشاركين في الحفل سواء شباب جامعة الأقصر أو مراكز الشباب ومختلف الهيئات المشاركة.