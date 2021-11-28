مواطنون وسائحون يلتقطون صور سيلفي في طريق الكباش بعد افتتاحه (صور)

حالة من السرور والبهجة سيطرت على أهالي محافظة الأقصر، وكذلك السياح من المصريين والأجانب، عقب افتتاح طريق الكباش رسميا، مساء الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والوزراء المصريين والشخصيات المهمة، حيث أقيم الحفل على امتداد طريق الكباش ناحية معبد الأقصر من الداخل في شكل أسطوري رائع نال إعجاب كثيرين.

سيلفي «طريق الكباش»

وحرص عدد كبير من السياح على زيارة طريق الكباش منذ اليوم الثاني لافتتاحه مباشرة، والتقطوا الصور السيلفي والتذكارية مع الطريق المُفتتح حديثا، فضلا عن التقاط الصور التذكارية مع المراكب الذهبية التي شاركت في عروض حفل الافتتاح، وذلك برفقة عدد كبير آخر من الشباب والفتيات من المشاركين في الحفل سواء شباب جامعة الأقصر أو مراكز الشباب ومختلف الهيئات المشاركة.

حفل طريق الكباش

حفل عالمي كان له صداه شهدته المحافظة السياحية خلال الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة على كل المستويات، وتضمن تقديم عروض نيلية باستخدام المراكب المصصمة بشكل رائع أبرزها مركب مصمم بشكل فرعوني رائع، فضلا عن تصميم تفاصيل هامة ومتميزة أثارت إعجاب الكثير.

كما تضمنت العروض تقديم استعراضات فنية، من خلال مشاركة الفنان محمد حماقي الذي قدم أغنية «بلادنا حلوة»، وفقرات استعراضية أخرى شهدها الحفل داخل معبد الأقصر.