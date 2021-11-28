التفاصيل الكاملة لأزمة تراخيص المنشآت الطبية على مائدة الأطباء

اجتمعت نقابة أطباء مصر، اليوم الأحد، مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، وذلك استجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية الدكتور حسين ندا.

حضر الاجتماع الذي تم عقده بحضور نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والجيزة.

وأكد ممثلو جميع النقابات الفرعية بالأطباء، أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، ومضيفين أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.

واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.

كما حضر الاجتماع الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مؤكدًا على تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.

قانون المسئولية الطبية

وقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، وكذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية.

وأضاف سالم، أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، متابعًا أنه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء والعمل على الحد منها.

كما أكدت الدكتورة رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء، على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها و نقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.

اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل.

وتساءل الطاهر، «ألا فلتبدا الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة بغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التي لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستوري».

و أضاف الطاهر، يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هي توفير طفايات حريق فقط، مطالبًا بلقاء عاجل لوفد نقابي برئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وإمكانية التوجه إلى القضاء.