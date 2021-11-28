صبا مبارك عن ارتداء النقاب في «بنات عبد الرحمن»: لازم أجدد في أدواري

تحدثت الفنانة صبا مبارك عن ارتدائها النقاب بفيلمها الجديد «بنات عبد الرحمن»، الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وذلك خلال الندوة المقامة للفيلم بحضور أبطاله وصناعه بالإضافة إلى المخرج زيد حمدان، في دار الأوبرا المصرية.

صبا مبارك: «ممكن أبطل تمثيل لو مفيش حاجة حلوة»

قالت الفنانة صبا مبارك، في كلمتها، إنها تؤدي جميع الأدوار التي تعجبها، مشيرة إلى تقديم نفس الشخصية شيء ممل، مؤكدة أن الممثل يستطيع أن يكون أكثر من شخص من خلال الأفلام التي يقدمها.

وأضافت الفنانة الأردنية: «الفيلم مغامرة يجب أن يكون بها تجديد وتكتشف جوانب جديدة بنفسك، وتشكل ثراء داخلي وأنا أكثر إنسان ممكن ازهق وأبطل تمثيل لو مافيش حاجة حلوة».

وتابعت صبا مبارك، أنها يجب أن تقدم أكثر من نوع وشكل في أدورها، مشيرة إلى أن التحدي بالنسبة لها هو أن يكون كل يوم به نجاح جديد في شيء لم يخطر في بالها تقديمه، بالإضافة إلى تقديمها شيء يفخر به الآخرين.

قصة فيلم «بنات عبد الرحمن»

عرض الفيلم الروائي الأردني «بنات عبد الرحمن»، أمس لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم «بنات عبد الرحمن» ومدته 118 دقيقة، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.