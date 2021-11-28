عاجل.. النواب يعلن رسميا خلو مقعد النائب الراحل أحمد زيدان

أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، اليوم رسميا، خلو مقعد النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافته المنية قبل أيام، موضحا أنه تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفاة أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد تلقي إخطارا من وزير الداخلية، بوفاة النائب أحمد زيدان، رسميا، ودعا المجلس الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على روح النائب الراحل أحمد زيدان.

ونعى عددا من النواب، زميلهم الراحل، أحمد زيدان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

نواب التنسيقية يرتدون ملابس سوداء حدادا على رحيل أحمد زيدان

وارتدي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ملابس سوداء خلال الجلسة العامة اليوم الأحد حدادا على النائب الراحل أحمد زيدان.

ووقف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على النائب الراحل أحمد زيدان الذي وافته المنية مؤخرا. وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس أن الراحل كان هادئا ومتواضعا، مشيرا إلى أنه مثلا فريدا لتمثيل البرلماني من الشباب.

وأضاف أنه كان شخصا متميزا وحريصا على أداء واجبه البرلماني منذ اليوم الأول لتمثيله النيابي، مؤكدا أنه سيبقى اسما فريدا في العمل النيابي.

وكان عددا من نواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، قد نعوا زميلهم أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد الماضي.‏