وزير القوى العاملة ينعى النائب أحمد زيدان: كان خير مثال للإخلاص للوطن

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ببالغ الحزن والأسي، النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

زيدان كان خير مثال للشباب المصري في الإخلاص للوطن

وقال الوزير، إنّ النائب الراحل كان خير مثال للشباب المصري في الإخلاص للوطن والسعي نحو خدمة أهالي دائرته، وكان له دور بارز تحت قبة البرلمان، وعمل بكل صدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.