بعد ظهوره في جنوب إفريقيا.. دول سجلت حالات كورونا المتحور «أوميكرون»

أعلنت عدة دول في العالم أنها سجلت حالات إصابة بكورونا المتحور الذي أطلق عليه اسم «أوميكرون»، حيث تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.

دول سجلت حالات كورونا المتحور «أوميكرون»

وكان عدد من العلماء قد اكتشفوا يوم الخميس الماضي، المتحور الجديد لكورونا في البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالجائحة منذ بدايتها قبل ما يقارب عامين، ويشار إلى أن جنوب إفريقيا قد شهدت زيادة جديدة في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا المتحور الذي أطلق عليه اسم «أوميكرون» وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في عدد من الدول التي سجلت حالات كورونا المتحور «أوميكرون» مثل بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ، وفي سياق متصل أعلنت أستراليا اليوم الأحد عن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في هولندا

كما أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة «أوميكرون».

وفي ألمانيا أكدت السلطات الصحية في البلاد تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون» في ولاية بافاريا، حيث كان المصابين قد قدما إلى ميونيخ من جمهورية جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر الجاري، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي.

أول إصابة لمواطن في من جنوب أفريقيا

ويشار إلى أنّه تم تسجيل أول إصابة بسلالة المتحور الجديد لكورونا، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.