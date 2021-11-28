ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 261.3 مليون.. وتونس تسجل «صفر» وفيات

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، إلى 261369507 حالات، فيما بلغت الوفيات 5212341 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء 236062759 حالة.

وفي تونس، سجلت البلاد، 175 إصابة بـ«كورونا»، دون تسجيل أي حالات وفاة، وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 717163 حالة،، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25363 حالة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان يومي، إلى تعافى 136 شخصا من «كورونا»، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى690707 حالات شفاء، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبه، قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمواجهة «كورونا»، رياض دغفوص، أن اللجنة قررت تعميم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لتشمل الفئة العمرية 18 عاما فما فوق، بهدف التخفيف من حدة الموجة الـ 5 المرتقبة، من الفيروس.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 163 إصابة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة، كما سجلت الوزارة،127 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209980 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 6052 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

32 ولاية جزائرية لم تسجل بها أي حالة بـ «كورونا»

وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 144029 حالة، موضحة أن 32 ولاية في البلاد لم تسجل بها أي حالة بـ الفيروس، و12 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 80 إصابة بـ«كورونا»، وحالتي وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات في البلاد إلى 39115 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 831 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان يومي، إنها سجلت 64 حالة شفاء من «كورونا»، ليرتفع إجمال يحالتات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 37326 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الأحد، تسجيل 3928 إصابة جديدة بـ«كورونا» و56 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 440896 حالة إصابة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3548 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 144724 حالة وفاة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس السبت، 39567 إصابة بـ«كورونا» و131 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10110408 حالات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 144724 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 12877 إصابة بـ«كورونا» و90 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 4.99 مليون حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 133627 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.