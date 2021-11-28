صبا مبارك عن طليقها الراحل شوقي الماجري: ابني وصديق وترك فراغ في حياتي

تحدثت الفنانة صبا مبارك عن زوجها السابق، المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي توفي أواخر عام 2019، وتأثيره على حياتها ومسيرتها الفنية، خلال الندوة المقامة لفيلمها «بنات عبد الرحمن» للمخرج زيد حمدان، المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة صناع الفيلم وأبطاله.

صبا مبارك: شوقي الماجري كان أقرب صديق لي

وقالت الفنانة الأردنية، في حديثها عن زوجها السابق، إنها انفصلت عن زوجها شوقي قبل فترة من وفاته، مؤكدة أنه أقرب صديق لها، مشيرة إلى أنها كانت تسأله في العديد من الأمور.

وأضاف صبا مبارك: «هو أبو ابني وصديقي، شخص من دمي، ابني هو ابنه، فهو جزء من حياتي، وغيابه تارك فراغ كبير، الناس كلها لا زالت تحلف به رغم وفاته».

صبا مبارك: «بنات عبد الرحمن» لا يقدم صورة سلبية عن الرجال

وعلى الجانب الآخر، عبرت صبا مبارك عن سعادتها البالغة، بردود الفعل حول فيلمها «بنات عبد الرحمن»، الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وأوضحت في كلمتها أن الفيلم لم يعرض أي صورة سلبية عن الرجال، خاصة أن الأب تغلب على ضغط المجتمع في النهاية، رغم أن الفيلم لم يعرض نماذج عديدة من الرجال.

وعن ظهورها بالنقاب ضمن أحداث الفيلم، أكدت على أهمية تقديمها لأكثر من نوع وشكل لشخصيات مختلفة، مشيرة إلى أن التحدي بالنسبة لها، هو أن تنجح كل يوم في شيء لم يخطر في بالها أن تقدمه، ويفخر به الآخرين.

عرض الفيلم الروائي الأردني «بنات عبد الرحمن»، أمس لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

الفيلم من بطولة صبا مبارك، حنان الحلو، فرح بسيسو، ومريم الباشا، إخراج زيد حمدان.