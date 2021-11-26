4 أفلام عليك مشاهدتها في أول أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تنطلق بعد ساعات قليلة فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، والتي تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وتشهد الدورة الجديدة مجموعة كبيرة من الفعاليات بخلاف الأفلام التي تعرض من مختلف دول العالم، حيث يُعرض 98 فيلما ما بين أعمال تعرض للمرة الأولى، وأخرى حصلت على أبرز الجوائز من مهرجانات سينمائية بارزة حول العالم.

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن جدول عروض الأفلام على مدار 9 أيام متواصلة، وفيما يلي أبرز الأفلام التي سيتم عرضها، غدا السبت، في أول أيام المهرجان.

- «Official Competition»:

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ويعاد عرضه للمرة الثانية في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم في عالم صناعة السينما، حيث تحاول مخرجة شهيرة جمع بطلين في فيلم سينمائي ولكن الأمور لا تسير على ما يرام، خاصة أن النجمين من خلفيات مختلفة، وهو من بطولة أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وأوسكار مارتينيز، وإخراج جاستون دوبرات وماريانو كوهن.

- «بلوغ»:

فيلم سعودي للمخرجة فاطمة البنوي، يفتتح الفيلم مسابقة آفاق السينما العربية، ويعرض في تمام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويلي عرض الفيلم ندوة مع صناعه، ويتناول الفيلم، 5 قصص مختلفة تستكشف العمق الإنساني تحت مشاعر مختلفة.

- «بنات عبد الرحمن»:

فيلم يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، ويعرض في تمام الساعة الـ 6:30 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويلي عرض الفيلم ندوة بحضور صناعه.

الفيلم يحمل توقيع المخرج زيد أبو حمدان، وبطولة عدد من النجوم من بينهم صبا مبارك، فرح بسيسو ومريم الباشا، وتدور أحداث الفيلم حول 4 شقيقات من طبقات اجتماعية مختلفة يجتمعن معا مرة أخرى بعد فترة من الغياب للبحث عن والدهن المفقود.

- «Drive My Car»:

يعرض الفيلم في تمام الساعة الـ 9:30 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك بعد مشاركته بالدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، والتي حصد فيها الفيلم جائزة أفضل سيناريو.

الفيلم يحمل توقيع المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب هاروكي موراكامي، من مجموعته القصصية «Men Without Women»، وتدور أحداث الفيلم حول مخرج مسرحي غير قادر على التعامل مع رحيل زوجته الذي مر عليه عامين.