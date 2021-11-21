«الهلال الأحمر»: نتعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة أزمة التقلبات الجوية

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن الهلال الأحمر يتابع على مدار الساعة حالة الطقس والتقلبات الجوية، للمشاركة في عمليات التدخل السريع والقيام بدوره على أكمل وجه في عمليات الإنقاذ، مؤكدًا أن هناك تعاونا وتكاملا كبيرا بين كل أجهزة الدولة ومتطوعي الهلال الأحمر، لاحتواء أزمة التقلبات الجوية، التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية.

استغاثات المواطنين

وأشار «الناظر»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، إلى أن الهلال الأحمر يتابع مع غرف عمليات المحافظات المختلفة الحالة الجوية وكل المعلومات الخاصة بها بشكل مباشر ومستمر، لتلقي استغاثات المواطنين، بأي مكان.

وتعرضت المحافظات المصرية لموجة طقس سيئ خلال الساعات الأخيرة، أدت إلى وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في الشوارع وإحداث إضرار عدة، وبالتحديد في محافظة الإسكندرية.

أمطار غير اعتيادية بالإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعرضت لكميات أمطار غير اعتيادية، ولهذا أجبرت المحافظة على تعطيل الدراسة اليوم الأحد وأمس السبت.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن الأمطار التي تساقطت على المحافظة تسببت في تجمع المياه بعدد من مناطق المحافظة، موضحًا أن العمل مستمر منذ الساعات الأولى للأمطار في صرف هذه المياه، حتى تعود تلك المناطق إلى طبيعتها كما كانت قبل الأمطار، مؤكدا أن قيادات المحافظة جميعا في الشوراع منذ تساقط الأمطار لمتابعة حالة شوارع المحافظة وأحيائها على أرض الواقع، واتخاذ اللازم من إجراءات لمواجهة موجة الطقس السيئ.