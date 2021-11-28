زيادة حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 11%

تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من تحقيق تزايد في معدلات التداول خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، بالمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق، إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 11%.

بضائع الصب تتصدر التداول في ميناء الإسكندرية

وقد تصدرت بضائع الصب الجاف، طليعة البضائع التي شهدت ازديادا خلال شهر أكتوبر، إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 18%، تليها في مقدار الزيادة البضائع المحواه بنسبة 10%، ثم بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الإستراتيجية السائلة بواقع 2%، وقد تم تداول 114 ألف حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بإجمالي وزن 1.9 مليون طن.

1.3 مليون طن بضائع صادرة من ميناء الإسكندرية

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2021.

وعلى جانب آخر، شهدت حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على هيئة ميناء الإسكندرية ازدياداً خلال شهر أكتوبر 2021 عن مثيله من عام 2020 بنسبة بلغت 3.2%، وخاصة العبارات بنسبة زيادة 33.3% تليها سفن الصب الجاف بواقع 13.2% تقريبا، كما بلغت نسبة الزيادة في سفن الحاويات 11.8% وسفن البضائع العامة 3.5% وسفن الصب السائل 2.8%، ليبلغ إجمالي عدد السفن المترددة خلال شهر أكتوبر على مينائي الأسكندرية والدخيلة من مختلف التصنيفات 321 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر أكتوبر 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء، وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.