تداول 198 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية 

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 198140 طنا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1268 حاوية مكافئة.

37 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان صحفي اليوم، إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 37 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة 22 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة والمعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا الحفاظ على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.