توقيع خطاب نوايا بين ميناء الإسكندرية ونظيره جوانزو الصيني

وقّع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خطاب نوايا لإنشاء علاقات صداقة مع ميناء «جوانزو» الصيني، وذلك في إطار إنطلاق فاعليات معرض النقل الذكي للشرق الاوسط و أفريقيا، الذي ينعقد للعام الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتنظيم وزارة النقل.

التعاون مع الموانئ الواقعة في مسار طريق الحرير الجديد

وأكد «شاهين»، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة الهامة تأتي في اطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية الصينية، التي شهدت تعاوناً مثمراً في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في العقود الستة الماضية، منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفي إطار توجه القيادة السياسية المصرية نحو دعم التعاون مع الموانئ الواقعة في مسار طريق الحرير الجديد.

تعاون فعال في مجالات الرقمنة والتدريب والتبادل التجاري

وأوضح أن هذه الخطوة تعد بمثابة نقلة جديدة في مجال التعاون البحري بين المينائين الكبيرين، ونقطة انطلاق نحو تحقيق تعاون فعال في مجالات الرقمنة والتدريب والتبادل التجاري وتبادل الخبرات وتشجيع الإستثمار.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء، والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة، والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية، ومنفذ استراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.