تداول 171 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 171432 طنا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 2067 حاوية مكافئة.

51 سفينة تباشر أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه قد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 51 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة 20 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية، ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر مواني الجمهورية ومنفذ استراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

المواني البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل المواني البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة لانتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع، وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.