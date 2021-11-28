قانوني عن أزمة رشوان توفيق: المحكمة قد ترفض القضية

صدمة كبيرة عاشها الجمهور، بعد خروج الفنان رشوان توفيق، للحديث عن تفاصيل أزمة بينه وبين ابنته وزوجها وحفيده بسبب الميراث، والتي وصلت لساحات القضاء، وذلك بعد ظهوره وابنته الإعلامية هبة رشوان، أمس، في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

للفنان توزيع الأموال كيفما يشاء

وتعليقًا على تصريحات «رشوان» في حلقة البرنامج، قال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إنه لا يحق لابنة الفنان الاعتراض على كيفية توزيعه لأمواله، وإنما كفل له القانون والشرع التصرف في أمواله كيفما يشاء، وله الحرية الكاملة في توزيع أمواله بالطريقة التي يفضلها.

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لطالما كان يتمتع صاحب المال بقواه العقلية، فلا يجوز لأحد الاعتراض على طريقة إداراته لأمواله، فهو وحده الذي يحق له منح أمواله بالكيف والكمية التي يرضاها.

المحكمة ستواجه القضية بالرفض

وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه لا ينظر لقضية الحجز، لطالما ارتأت هيئة المحكمة أن المشكو بحقة يتمتع بكامل قواه العقلية، ويتصرف تصرفات طبيعية، ولا يبيع ممتلكاته بثمن بخس في حدود خُمس المبيع.

وعن الدعوى المقامة من نجلة الفنان رشوان توفيق، قال المحامي بالنقض إنه إذا كانت القضية بهذه الصورة التي خرجت للجمهور والإعلام، فإن المحكمة بالطبع ستواجهها بالرفض، إلا إذ ظهر جديد في القضية أمام هيئة المحكمة.

وعلق المحامي على تصريحات نجل رشوان توفيق الأخيرة، والذي قال من خلالها أن والدته منحت والدها توكيل وعلى إثره قام بالتصرف في بعض ممتلكاتها، موضحًا أن إلغاء الوكالة يتطلب إثباتات تشير إلى أن الوكيل يخل بالوكالة، قائلا: «طالما التوكيل ساري والموكل على قيد الحياة يرفع دعوى إلغاء توكيل، مش بطلان تصرف وله ملابسات خاصة به، والقضية هنا ستأخذ وقتها في ساحة المحاكم»

كيف بدأ الخلاف بين رشوان وابنته؟

وظهر الفنان رشوان توفيق، خلال برنامج «واحد من الناس» يؤكد أنه يمر بمحنة صعبة قائلا: «من أصعب المحن في حياتي بعد أن أعطيتهم حياتي كلها، وشعرت كأن ابني مات من جديد.. سأترك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق في كل من مكر وخطط لهذا الأمر».

ومن جانبها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، إن هناك خلافات حدثت بين زوج وابن شقيقتها «آية» منذ شهرين، ووصل الأمر إلى المحاكم، وحاولت التواصل معها ولكنها لم تجب عليها، وأنها لم تريد الكشف عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث بينهما، وأن والدها يعيش حالة نفسية سيئة، بسبب تلك الخلافات خاصة الأمور التي تخص حفيده.