الفنان رشوان توفيق: لم أبخل على أولادي..وأعيش مرارة بعد قضية ابنتي ضدي

أثار الفنان رشوان توفيق، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعدما أعلن رفع ابنته قضية ضده خلال الساعات الماضية، أثناء ظهوره في برنامج واحد مع الناس للإعلامي عمرو الليثي.

وتحدث الفنان رشوان توفيق، عن علاقته بأولاده في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ولادي قرة عيني، منذ ولادتهم لم يتركوني لحظة، أعطيت لهم كل ما أملك من أموال وعواطف، لم أبخل عنهم في أي شيء.

وأضاف رشوان: «أقضي معظم وقتي في منزلي بين ذكريات زوجتي الراحلة، وأحفادي، ولكن حاليا أعيش مرارة الإحساس بعد ما فعلته ابنتي أية».

تفاصيل الخلافات بين الفنان رشوان توفيق وابنته

أعلن رشوان توفيق، عن قضايا بينه وبين ابنته وزوجها، متابعًا: «من أصعب المحن في حياتي بعد أن أعطيتهم حياتي كلها، وشعرت كأن ابني مات من جديد».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»، أنه سيترك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق في كل من مكر وخطط لهذا الأمر.

ومن جانبها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، أن هناك خلافات حدثت بين زوج وابن شقيقتها أية منذ شهرين، ووصل الأمر إلي المحاكم، وحاولت التواصل معها ولكنها لم تجيب عليها.

وقالت هبة في تصريحات لـ «الوطن»، لم أكشف عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث بينهما، ولكن والدي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات خاصة الأمور التي تخص حفيده.

هبة رشوان توفيق تعلن قرار حاسم

من جانبها، كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق في تصريح سابق خاص لـ«الوطن»، عن أنها ستقاضي كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية حجر على ممتلكات والدها لأن هذا لم يحدث أبدًا، قائلة: «أقسم بالله هقاضي أي حد كتب أي حاجة مش مظبوطة».

وأضافت هبة توفيق رشوان، أن شقيقتها لم ترفع قضية حجر على ممتلكات والدها، ولكن توجد خلافات مالية وعائلية أخرى، أدت إلى رفع قضية من أختها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.