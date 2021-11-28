أبناء الفنان رشوان توفيق: رحيل وآلم ومشاكل مادية

تصدر أبناء الفنان رشوان توفيق، محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد إثارته الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، مساء أمس، بشأن وجود أزمة بين ابنته وزوجها وحفيده ورفعهم قضية حجر ضده.

رشوان توفيق: «شفت ابني بيموت في المنام»

أبناء الفنان رشوان توفيق كانوا وراء قصص سعادة وحزن كبيرة في حياة الفنان الكبير، بداية من رحيل نجله «توفيق»، وحتى الأزمة الأخيرة التي شهدها مع ابنته الصغرى «آية»، وتحدث عن ابنه الراحل خلال البرنامج الذي ظهر فيه برفقة ابنته الإعلامية هبة وحفيداته، قائلا: «توفيق توفي عام 2000، كان ملاكًا يسير على الأرض بشهادة الجميع، أنا شفت ابنى بيموت في المنام قبل ما بيموت بالفعل، وسجدت لله بعد معرفتي بخبر وفاته».

وكان من بين الحضور حفيدته من نجله الراحل «توفيق»، التي وجهت له رسالة شكر، قائلة: «شكرا على كل اللي عملته معايا مع بناتي.. وقفت في ضهري من بعد ما توفي والدي، وكفاية أنك بتفهمني وبتنصحني وبحب الكلام معاه».

وعلى الجانب الآخر، تطرق الفنان الكبير للحديث عن الأزمة الحالية بين ابنته الصغرى، وذلك بعد ما قام بتوزيع جميع أمواله على زوجته الراحلة وابنتيه، قائلا: «بعد ما أديت بلا حساب يحصل معايا كدة، حياتي بها تجارب قاسية كثيرة ولكن أقسى تجربة اللي بعيشها دلوقتي».

تعرف على أبناء رشوان توفيق

وكان الفنان رشوان توفيق يحظى بحياة أسرية مستقرة، حيث تزوج من السيدة أميمة حسن لما يقرب من 60 عاما، وأنجب منها ابنته الإعلامية هبة رشوان، بالإضافة إلى نجله الراحل توفيق رشوان توفيق، ثم الابنة الصغرى «آية».