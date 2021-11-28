مفاجآت أزمة رشوان توفيق وابنته يكشفها حفيده: المشكلة بدأت بتوكيل

حالة كبيرة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، منذ أمس السبت، بعد انتشار الكثير من الأخبار التي تفيد برفع ابنة وحفيد الفنان رشوان توفيق، قضية حجر عليه، وهذا الأمر عرضهم لهجوم حاد خلال الساعات القليلة الماضية.

حفيد رشوان توفيق يوضح الحقيقة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف محمد عصام حفيد الفنان رشوان توفيق وابن ابنته آية رشوان، حقيقة الأمر، التي جاءت مغايرة تماما لما تم تداوله، حيث نفى أن يكون وهو ووالدته قد رفعا قضية حجر على الفنان الكبير رشوان توفيق، قائلا: «إزاى زوج ابنته وحفيده هيرفعوا عليه قضية حجر اللى يفهم في القانون لازم البنات مجتمعين كلهم هما اللى يرفعوا قضايا الحجر».

وأضاف عصام: «مفيش أى حاجة من الكلام اللى بيتم ترديده دا حصل نهائي، وجدى لم يصرح إطلاقا بأننا رفعنا عليه قضية حجر، وسنقاضي كل شخص شهر بنا وبوالدتى ووالدى لأن هذا الكلام عار تماما من الصحة وهذه المعلومات المغلوطة تسببت في أزمات لنا في الشارع».

الابنة أجرت توكيلًا لوالدها فتصرف في ممتلكاتها

وعن حقيقة الأمر، أوضح حفيد الفنان رشوان توفيق، أن «والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة بنته وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية، اتفاجأت من فترة أن جدى بموجب التوكيل دا بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب وبياخد منها حاجات بدون علمها، وبدون ميقولها وبيتصرف في الممتلكات دى اللى هيا بتاعتها».

وأضاف الحفيد أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل؛ لأنها لم تعد ترغب فيه ولكنه رفض تماما، قائلا: «فوالدتى مكنتش عارفة تعمل إيه واتكلمت معاه كتير ولكنه رفض وجه قعد معانا وشتمنا كلنا ومشي ومكناش عارفين نعمل ايه».

وأكد أنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده، لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار.

قضية إلغاء التوكيل

وأشار «عصام»، إلى أنه لم يكن هناك حلاً نهائيًا لإلغاء التوكيل إلا عن طريق رفع قضية مدنية لا يوجد فيها أي أحكام تلحق الضرر بجده أو إلزامه بتعويض أو أي شيء من هذا القبيل.

يذكر أن الفنان رشوان توفيق كان قد ظهر في إحدى حلقات برنامج واحد من الناس، وكشف عن أزمة بينه وبين ابنته آية وأن بينهم قضايا بسبب الميراث.