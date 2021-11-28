أغرب 38 اسم قرية في الفيوم.. منها كفر القرعة والرغاي

38 قرية وعزبة ونجع بمحافظة الفيوم تحمل أسماءً غريبة ودون معنى، وبعضها يحمل أسماء غير لائقة، وهي ما يتسبب في إحراج كبير لسكان تلك القرى حينما يسألهم أحد عن مكان إقامتهم أو يرى بطاقاتهم الشخصية ويرى محل الإقامة، وقد يتعرضون للتنمر أو السخرية، مما جعل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يأمر رؤوساء مجالس المدن والوحدات المحلية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، بحصر كافة أسماء القرى والشوارع والنجوع غير اللائقة في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك لتغييرها إلى أخرى لائقة.

العشرات يطالبون بتغيير أسماء قراهم

وفور انتشار نبأ تكليف محافظ الفيوم بحصر جميع أسماء القرى غير اللائقة لتغييرها، انهالت عشرات الطلبات من سكان المناطق والقرى والعزب التي تحمل أسماء غريبة لتغييرها، وكان أبرزها كفر القرعة، والرغاي، وكوع القرد، وبرغوت، مؤكدين أنهم يتعرضون لإحراج شديد حينما يسألهم أحد عن مسقط رأسهم، كما أنهم يتعرضون للتنمر بسببها.

قائمة أغرب أسماء النجوع والقرى

وشملت قائمة أغرب أسماء النجوع والقرى والعزب غير اللائقة بمحافظة الفيوم، «كفر القرعة، الخريانة، الصليبة، الفواخير، شارع المصرف، عزبة بطرس، الغابة، عزبة برغوت، عزبة الرغاي، عزبة الزعل، عزبة الحبون، عزبة الأعمى، أبو ناعورة، الفواخير، العُرضي، الجاحد، وعزبة زنوبة، وشارع الرمش، وشارع البرابشا، وكفر الكساكسة، وخرابة عيسى، والخرابة، وعزبة الغول، وأبو طنبورة، وكوع القرد، والعريان، وعزبة الظالم، وكفر أبو قطة، شقة الحيار، شقة الخولة، وشربا، وعزبة عقاب، وشدموه، والزربي، وزرزارة، واللاطة، والبيضة، وعزبة اللبن».

لجنة المسميات تفحص أسماء القرى

وتعمل لجنة المسميات بالديوان العام لمحافظة الفيوم، على تغيير أسماء القرى والعزب والنجوع الغريبة بالمحافظة، طبقاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (231) لسنة 2021 بشأن تغيير أسماء القرى غير اللائقة.