تعليق توزيع الوجبات المدرسية على تلاميذ الفيوم

قرر الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، تعليق توزيع وجبات التغذية المدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مختلف مدارس المحافظة، لحين الانتهاء من تحليل العينات التي تم أخذها من الوجبات وصدور نتيجة التحاليل.

يأتي ذلك عقب تعرض 36 تلميذا وتلميذة للإصابة بتسمم عقب تناولهم العصير المتواجد بوجبة التغذية المدرسية أمس الأربعاء في 4 مدارس مختلفة بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمحافظة.

وقف توزيع الوجبات المدرسية

وأكد محمد محمود ولي أمر أحد التلاميذ بمدرسة الخالدية بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه كان قد أخبر طفله التلميذ بالصف الرابع الابتدائي ونبّه عليه صباح اليوم بعدم تناول الوجبة المدرسية، إلا أنّ إدارة المدرسة أخبرتهم أنّ وكيل الوزارة أصدر قراراً بوقف توزيع الوجبات المدرسية لحين انتهاء التحقيقات، وانتهاء تحليل عينات الوجبة، موضحاً أنّ مدرسة ابنه شهدت تسمم 24 تلميذ وتلميذة بالأمس.

تسمم 36 تلميذا وتلميذة بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، أمس الأربعاء، بتسمم 36 تلميذا وتلميذة ونقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي، عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ الفيوم يزور التلاميذ في المستشفى

وانتقل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إلى المستشفى، وتبين إصابة 36 تلميذ وتلميذة من مدارس الشنطوري الابتدائية، والخالدية، وأبو شنب، وأبو جنشو، وجميعهم تابعين لإدارة أبشواي التعليمية، حيث تبين تسمم الطلاب من الوجبات المدرسية، وجرى عمل غسيل معدة لهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

عينات من القيء والوجبات المدرسية

وجرى أخذ عينات من وجبات التغذية المدرسية بالإضافة إلى عينات من قيء التلاميذ وإرسالها للتحليل في المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، للتأكد من تسبب الوجبات في تسمم الطلاب من عدمه، ولذلك قرر وكيل الوزارة تعليق توزيع الوجبات المدرسية لحين ورود نتيجة التحليل.