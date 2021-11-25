الفيوم تبدأ حصر أسماء القرى غير اللائقة لتغييرها.. منها عزبة الظالم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، بسرعة حصر أسماء القرى والعزب والنجوع غير اللائقة في مختلف أرجاء الإقليم، بالإضافة إلى حصر المناطق والشوارع والميادين المتواجدة داخل أحياء مدينة الفيوم، والتي تحمل أسماء غير لائقة وغير مناسبة خلال أسبوع، وذلك للعمل على تغييرها إلى أسماء لائقة ومناسبة، من خلال لجنة المسميات بالديوان العام لمحافظة الفيوم، تنفيذاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (231) لسنة 2021 بهذا الشأن.

أسماء القرى تسبب إحراجاً لسكانها

ويأتي ذلك بسبب تعرض سكان الكثير من المناطق التي تحمل أسماء غريبة وغير لائقة أبرزها منطقة «الخريانة»، وعزبة «الظالم»، حيث أنّ سكانها يتعرضون للكثير من التنمر بسبب اسم المنطقة وكتابتها في بطاقاتهم الخاصة، لذلك فقد قررت المحافظة تغيير أسماء تلك المناطق إلى أسماء مناسبة.

جي بي إس لتتبع ومراقبة السيارات

على جانب آخر، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة إلزام أصحاب سيارات الأجرة الجديدة بتركيب جهاز تتبع «جي بي إس» لإجبارهم على عدم مخالفة خطوط السير، مع دفع الاشتراك السنوي الخاص بتلك الخدمة، ومراعاة القواعد الثابتة لاختيار سيارات الأجرة الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي المرور، والمواقف، لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الخطوط، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السيارات المخالفة.

زيادة سيارات أجرة في خطوط السير

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، والذي وافق أيضاً على زيادة عدد سيارات الأجرة في بعض خطوط السير، وذلك لحل أزمة تكدس الركاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مع الالتزام بتعريفة الركوب المقررة.

حصر أصول مجمعات المواقف

كما وافق المجلس التنفيذي، على حصر أصول مجمعات المواقف بمدينة الفيوم، ومختلف مراكز المحافظة، وذلك لإعادة استخدامها بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ودراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري للقضاء على أزمة المواصلات بدائري مدينة الفيوم.