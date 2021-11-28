«التقييم الذاتي للكلية والجامعة» ورشة عمل في «تمريض أسيوط»

نظمت وحدة ضمان الجودة في كلية التمريض بجامعة أسيوط ورشة عمل «التقييم الذاتي للكلية والجامعة في ضوء معايير الكليات والجامعات»، وذلك بحضور الدكتورة سماح عبدالله عميد الكلية، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم بالجامعة، والدكتورة انتصار محمد يونس وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة سماح عبدالله أن انعقاد الورشة يأتي في إطار سعي الكلية الدؤوب لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتة إلى أن الكلية شهدت العديد من الخطوات والإجراءات في السنوات الماضية التي شملت حرصها على تطوير ودعم العملية التعليمية والبحثية.

الورشة ثمرة لتعاون الكلية مع مركز تطوير التعليم بالجامعة

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة هالة رمزي، إلى إن الورشة تعد ثمرة لتعاون الكلية مع مركز تطوير التعليم بالجامعة الذي لا يألوا جهداً في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفق ضوابط معايير الجودة والاعتماد بما يساهم في خدمة العملية التعليمية المقدمة لكافة منتسبي جامعة أسيوط.

وأوضحت أن الكلية تسعى إلى تحقيق معايير الكفاءة والجودة والتميز فيما يتعلق بالبحث العلمي والنهوض به وربطه بالاحتياجات التنموية للمجتمع وتحسين جودة مخرجاته، منوهة أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من أوجه التعاون بين الكلية ومركز تطوير التعليم بما خدم خطة الجامعة نحو التحول الرقمي وتطوير مخرجاتها التعليمية والبحثية.

تفاصيل الورشة

وأشارت الدكتورة غادة عبدالرحمن إلى أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة معايير الاعتماد بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك من خلال عدد من المحاضرات المنعقدة على مدار يومين متتاليين.

وشهد اليوم الأول السبت الموافق 27 من نوفمبر محاضرة حول التقييم الذاتي في ضوء معايير اعتماد الكليات التي ألقاها الدكتور حسن الهواري العميد الأسبق لكلية العلوم ومراجع من الهيئة القومية لضمان الجودة، واليوم الثانى الأحد الموافق 28 من نوفمبر قد شهد محاضرة حول التقييد الذاتي للجامعات وألقاها الدكتور إبراهيم إسماعيل الأستاذ بكلية الهندسة ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

حضر الورشة كل من الدكتورة هالة رمزي وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة عبدالرحمن الأستاذة بالكلية ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من المراجعين من الهيئة القوية لضمان الجودة.