ورشة عمل للتعريف بقانون فصل متعاطي المخدرات بجامعة الأقصر

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، ورشة عمل ضمن مبادرة «القرار قرارك» التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتعريف العاملين بالجامعة بآليات تطبيق قانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وبدء تطبيقه اعتبارا من ديسمبر المقبل، تحت إشراف إسراء محمد نجيب، مسؤول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وبالتعاون مع هبة سيد، نائب رئيس وحدة تطوع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الأقصر.

الورشة ضمن تأتي ضمن مبادرة «خدعوك فقالوا عادي»

عقدت الورشة بكليات، الآثار، الفنون الجميلة، الألسن، السياحة و الفنادق، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولفيف من طلاب الكليات والفرق المختلفة، والتي تأتي ضمن مبادرة «خدعوك فقالوا عادي» والتي تهدف إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة لدى الشباب عن المواد المخدرة والتعريف بالخط الساخن 16023 ومميزاته.