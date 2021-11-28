إزاي تودع الذهب في البنوك؟.. الحساب مُحدد برمز عملة XAU

يلجأ قطاع عريض من المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب في ظل تباين الظروف الاقتصادية بالعالم، باعتباره ملاذ آمن وقت التقلبات العالمية، وخاصة مع المخاوف العالمية من متحور فيروس كورونا الجديد بما عزز الطلب على الذهب، حيث يعد الادخار في الذهب من الاستثمارات الآمنة والمضمونة بخلاف التداول بالأسهم، ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني، حساب استثمار الذهب، والذي أصبح بغاية السهولة، حيث يبدأ الاستثمار بالذهب دون الحاجة إلى تخزينه بشكل فعلي بتوفير قيّمة كالذهب تماما.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة، لعملية استثمار الذهب في بنك الإمارات دبي الوطني، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والذهب على مدار الساعة، باعتبارها أحد الخدمات التي تهم القارئ، ويحرص على متابعها بشكل مستمر.

تفاصيل إيداع الذهب في بنك الإمارات دبي الوطني

وأوضح البنك أن حساب استثمار الذهب مماثل لأي حساب آخر بالعملة الأجنبية، ولكنه مُحدد برمز عملة هو XAU ويتم تقييمه بالأوقية، وتبدأ عملية الاستثمار في الذهب بـ500 درهم فقط، ويمكن تحويل الأموال من حساب العميل بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، موضحا أن هذا الحساب لا يقدم معه بطاقة خصم، دفتر شيكات، ولن يمكن القيام بعمليات سحب أو بعمليات تحويلات للأموال.

وأضاف البنك أن الذهب تم تداوله دوليًا بشكل عملة ذهبية بوزن «الأونصة» لذلك، سيتم إصدار كشوف حسابات منتظمة توضح مقدار الحيازة بالذهب بوحدة الأونصة، وسيمكن إعادة بيع وحدات الذهب إلى البنك فقط، أو تحويلها إلى حسابات استثمار الذهب XAU المماثلة لدى بنوك أخرى والتي تقدم مثل هذه الخدمة، مشيرا إلى أن التسليم المادي للذهب مقابل مقتنيات الحساب البنكي غير مسموح.

ونوه البنك إلى أن لائحة أسعار صرف العملات الأجنبية تحدد أسعار التحويل الخاصة بالذهب «XAU» على أساس يومي، مؤكدا على أنه يشترط على العملاء أن يحملوا تأشيرة الإقامة وأن يكون لديهم حسابات جارية من أجل القيام بفتح حساب استثمار الذهب.

الاستثمار في حساب استثمار الذهب من بنك الإمارات دبي الوطني

وأشار البنك إلى أن العميل يحدد عدد الأونصات من الذهب التي يرغب في الاستثمار فيها بناءً على سعر الذهب السائد حينها، ثم يقوم بتحويل قيمة الذهب المطلوبة إلى حساب الاستثمار بالذهب XAU الخاص به، مع إمكانية القيام بضبط خطة استثمار نظامية لشراء وحدات صغيرة من الذهب كل شهر.