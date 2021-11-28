سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 28-11-2021

يهتم الكثيرون سواء من المواطنين المقبلين على الزواج أو يرغبون في شراء هدايا، أو المستثمرين بمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر، خاصة مع اضطراب المعدن الأصفر في أسواق المال خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأحد 28 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 899 إلى 902 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 787 إلى 789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 إلى 676 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,296 إلى 6,312 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، في أسواق المال، نحو 906.50 جنيه، 57.65 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 793.20 جنيه، 50.44 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679.88 جنيه، 43.24 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا العام الماضي، بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستستمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية مقارنة بالعملات الورقية.