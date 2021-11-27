ارتفاع أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم السبت 27 نوفمبر 2021

عادت أسعار الذهب للارتفاع بشكل طفيف في منتصف معاملات اليوم السبت، بنسبة بسيطة تقدر بنحو 3 جنيهات في الجرام، بعد أن خسر المعدن الأصفر، مساء أمس الجمعة، نحو 10 جنيهات في الجرام، ليخسر خلال الأسبوع الماضي فقط ما بين 28 إلى 30 جنيهًا، وذلك بسبب مخاوف من انتشار متحور كورونا الجديد، الذي ظهر مؤخرًا في جنوب أفريقيا، وسط قلق عالمي من انتشاره في العالم.

أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم السبت 27 نوفمبر

وبحسب أسعار السوق، فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنسبة طفيفة، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 899 و902 جنيهًا، مقابل من 897 إلى 899 في المعاملات الصباحية، بفارق 3 جنيهات في الجرام.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم من 785 إلى 787 جنيها، ليصبح بنحو 787 إلى 789 بفارق جنيهين في الجرام.

أما سعر عيار 18 فقط، تراوح ما بين 675 إلى 676 جنيهًا، مقابل 673 إلى 675، بفارق جنيه واحد فقط.

وجاء الارتفاع الأكبر في سعر جرام الجنيه الذهب، حيث وصل سعره في منتصف المعاملات نحو 6312 جنيهًا، مقابل 6292 جنيهًا في صباح اليوم بفارق نحو 20 جنيهًا.

ارتفاع رغم إجازة البورصة العالمية

وعلى الرغم من أن يومي السبت والأحد، هما الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، التي تتحدد من خلالها أسعار الذهب محليًا، إلا أن الارتفاع الطفيف الذي شهده المعدن الأصفر أمر طبيعي، ويتم يوميًا بسبب سعر الصرف، وفق تصريحات نادي نجيب عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لجريدة «الوطن».

وأضاف أن هذا الارتفاع البسيط لا يذكر، ويدل على استقرار الذهب حتى صباح يوم الاثنين القادم، مع بداية التداول في أسواق المال، موضحًا أن سعر الأوقية عالميًا عند 1,792.60 دولار ، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1850.40 دولار للأوقية.