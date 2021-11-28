روسية تقع في عشق سمكة أثناء رحلة غطس بالغردقة: «عايزة أشتريها بأي ثمن»

فيرونيكا سائحة تحمل الجنسية الروسية جاءت للغردقة للاستمتاع بجوها الجميل وشمسها الساطعة وبحرها الرائع ومشاهدة الشعاب المرجانية، وأثناء رحلة غطس في أعماق البحر شاهدت كائنات بحرية نادرة ووقعت عينها على سمكة فأعجبت بها وبدأت في البحث عنها في حلقات السمك بالمحافظة لشرائها.

تعشق الغطس في أعماق البحر بالغردقة

عشقت السائحة الروسية الغردقة التي تزورها للمرة الثالثة وذلك لشواطئها الخلابة، حيث تأتي خصيصًا إلى المحافظة لممارسة الغوص في أعماق البحر، تقول «فيرونيكا» في تصريحات لـ«الوطن»: «أحب مشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والأسماك الملونة».

فيرونيكا: أحببت السمكة من أول نظرة

وأضافت «فيرونيكا»: «أثناء الغطس تحت الماء استمتعت برؤية الأسماك النادرة في قاع البحر بالغردقة ورأيت سمكة وصفتها بالجميلة الرائعة فانجذبت إليها وأحببتها من أول نظرة وعندما انتهيت من الرحلة ذهبت مباشرة إلى سوق السمك بمنطقة الميناء بالغردقة للبحث عنها وشرائها بأي ثمن لشدة تعلقي بها».

أسماك البحر الأحمر نادرة وفريدة

من جانبه، أوضح فؤاد أبوقدم، أحد أشهر بائعي السمك في الغردقة، أن أسماك البحر الأحمر تمتاز بأنها فريدة ومتنوعة ونادرة ودائما تجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حول العالم الذين يأتون خصيصاً لمشاهدة الكائنات البحرية النادرة.

تردد السياح على سوق السمك بالميناء يوميًا

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن عددًا كبيرًا من السائحين الأجانب يتردد بصفة يومية على سوق حلقة السمك بمنطقة الميناء بالغردقة وهي أشهر سوق للسمك بالغردقة وذلك للاستمتاع برؤية أسماك الغردقة وذلك من خلال الجولات الحرة التي يقوم بها السائحون أو من خلال جولات السيتي تورز التي تنظمها شركات السياحة.

نظافة البيئة البحرية تجذب الأسماك

ومن جانبه، قال محمد أبوالسعيد، تاجر سمك بالغردقة، إن أسماك البحر الأحمر تتميز بتنوعها الفريد ويضم سوق السمك بالغردقة أنواعًا عديدة منها «الناجل ويطلق عليه ملك البحر وطنط شريفة وأم عطية والفرهود والدراك والتونة والتوين والكشر والشعور والحريد والسجان والقاصة ومحسنة والعنبر وأبوشرارة وكحايا»، لافتاً إلى أن سوق السمك بالغردقة أصبح من أشهر المزارات السياحية خلال جولة السائحين في زيارة معالم الغردقة السياحية.

نظافة البيئة البحرية

وأوضح حسن الطيب، الخبير البيئي والرئيس السابق لجمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن نظافة البيئة البحرية وتعافيها تمامًا يُزيد من التنوع البيولوجي للأسماك ويحافظ على جمال الشعاب المرجانية التي تجذب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لممارسة الغطس في شواطئ الغردقة.