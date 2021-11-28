"أي آر رحمان" عن حصوله على جائزتي الأوسكار: لم تكن فارقة في حياتي

بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم الموسيقار الهندي العالمي إي آر رحمان، الحاصل على جائزة أوسكار، ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، في دار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد كبير من السينمائيين، حضور الندوة من بينهم السيناريست تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان بالإضافة إلى الإعلامي شريف نور الدين.

الموسيقار الهندي العالمي: «أمي وإرث أبي كانا سبب نجاحي»

وقال «رحمان»، في كلمته خلال الندوة: «بدأ حبي للموسيقى بسبب والدي، حيث كان مؤلفًا موسيقيًا وتوفي حين كان عمري 9 سنوات، وأحببت أن انتهج منهجه لأني كنت أحب الموسيقى، وأنا في الثامنة عشر أحببت تطور الموسيقى أكثر»، متابعا: «أمي وإرث أبي كان سبب نجاحي حتى الآن».

وتطرق الموسيقار العالمي عن حصوله على جائزتي أوسكار عن أفضل موسيقى وأفضل أغاني أصلية، عن فيلم موسيقى «Slumdog Millionaire»، عام 2009، قائلا: «كان لها بالطبع أهميتها ولكنها لم تكن فارقة في حياتي، لأنني أحب تلك المهمة، ومن 2008 بدأ الحصول على الجوائز المالية والذهبية والبلاتينية ولكن الفخر لي هو أن أقدم لشعبي الهندي تفسير لحياتهم وأفتح أمامهم الآفاق».

إي آر رحمان: هوليوود تسيطر على العالم بالأموال والجودة

وأضاف: «عليك أن تفهم أن العالم يسيطر عليه هوليوود لديهم الجودة والأموال من جانب، إن أردت أن أصف لكم الوضع الفني إنه عبارة عن شهادة للكثير من غير المجنسين أنه مجرد نوع من التكريم وبالطبع أحاول بقدر الإمكان».

ويعتبر «رحمان» موسيقي عالمي حصد العديد من الجوائز، من بينها الأوسكار والجرامي، فضلا عن أربع جوائز وطنية وجائزتين أكاديميتين وجائزتي Grammy وجوائز BAFTA وجائزة Golden Globe وخمسة عشر جائزة Filmfare وستة عشر جائزة Filmfare جنوبًا، تم تكريمه أيضًا بجائزة بادما بوشان، وهي ثالث أعلى جائزة وطنية بالهند، في عام 2010 من قبل حكومة الهند.

حضر الندوة عدد من السينمائيين والموسيقيين، من بينهم المنتج علاء كركوتي بالإضافة إلى الموسيقار هشام نزيه الذي يدير الندوة