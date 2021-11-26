محمد حفظي: فخور إني أصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لم يكن يتوقع أنه يظل رئيسا للمهرجان حتى الآن، «4 سنين فترة مش قليلة، وبيتجدد ليا سنة بعد سنة، وفي الأول مكنتش متخيل أقعد 4 أو 5 سنين، وفي الآخر أنا منتج سينمائي سيناريست، وموضوع المهرجانات شوية جديد عليا».

وأضاف «حفظي»، خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن مهرجان القاهرة السينمائي، أكبر من حيث الفعاليات وعدد الضيوف، وأيضا من ناحية التاريخ والعراقة، «مهرجان القاهرة مسؤولية كبيرة أوي، وبحس إني أخدت مسؤولية كبيرة أوي ولازم أنجح فيها وأعمل فيها حاجة تليق باسم المهرجان ومصر».

حفظي: بنحضر للمهرجان بقالنا سنة

وتابع: «بنحضر في المهرجان بقالنا سنة، على الأقل 10 أشهر، وفيه فترة مكثفة قبل المهرجان، حوالي 3 أو 4 أشهر، وسعيد إني مكمل، وسعيد إني هنا، وفخور بإني أصغر رئيس بياخد المسؤولية دي، لكن أكيد كل دورة بتنتهي بقول إيه اللي جي؟ وهنعمل إيه السنة الجاية لحد ما تنتهي وبعديها أفكر في المستقبل».

وعن إلغاء البانوراما المصرية، قال: «السنة اللي فاتت لغيناها عشان نقلل عدد العروض، بسبب ظروف فيروس كورونا، وكان فيه ميزانية أقل السنة اللي فاتت، وبالتالي كنا مضطرين نقلل في الفعاليات، والسنة دي بدأنا نرجع تدريجيا للشكل الطبيعي اللي كنا عليه في الدورة اللي قبل اللي فاتت».

قناة DMC الناقل الرسمي للمهرجان

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC، هي الناقل الرسمي للمهرجان، إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان، لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.