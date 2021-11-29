درجات الحرارة اليوم الاثنين 29-11-2021 في مصر.. القاهرة 33 وأسوان 36

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم، وذلك على كل محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت الهيئة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر؛ إذ تنتشر الشبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والصحراوية، والقريبة من المسطحات المائية بالإضافة لوجود شوائب عالقة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 33 20

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 31 20

السلوم 31 19

سيوة 35 19

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 30 19

رفح 30 20

رأس سدر 30 19

نخل 29 14

نويبع 33 19

طابا 30 22

كاترين 28 14

الطور 30 14

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 19

الفيوم 34 16

بني سويف 33 15

المنيا 34 16

أسيوط 33 15

سوهاج 34 15

قنا 35 16

الأقصر 35 16

أسوان 36 16

إدفو 35 16

أبو سمبل 36 15

الوادي الجديد 35 14

شلاتين 32 19

أبو رماد 32 19

حلايب 31 20

رأس حدربة 30 20

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 37 23

المدينة 31 17

الرياض 26 13

المنامة 26 22

أبو ظبي 28 21

الدوحة 28 22

الكويت 29 14

دمشق 23 10

بيروت 24 21

عمان 25 13

القدس 23 17

غزة 29 20

بغداد 25 12

مسقط 28 23

صنعاء 20 05

الخرطوم 37 24

طرابلس 17 12

تونس 13 09

الجزائر 15 14

الرباط 17 08

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع، أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضاف بيان الأرصاد، أنه من المتوقع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة، بأن حالة الطقس ستشهد وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.