هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الاثنين 29-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر قبل قليل، أن يسود البلاد غدًا الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة أن حالة الطقس ستشهد وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 33 20

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 33 19

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 32 20

بلطيم 29 21

مطروح 31 20

السلوم 31 19

سيوة 35 19

بورسعيد 30 20

دمياط 30 20

الزقازيق 33 20

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 30 19

رفح 30 20

رأس سدر 30 19

نخل 29 14

نويبع 33 19

طابا 30 22

كاترين 28 14

الطور 30 14

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 32 20

مرسى علم 32 19

الفيوم 34 16

بني سويف 33 15

المنيا 34 16

أسيوط 33 15

سوهاج 34 15

قنا 35 16

الأقصر 35 16

أسوان 36 16

إدفو 35 16

أبو سمبل 36 15

الوادي الجديد 35 14

شلاتين 32 19

أبو رماد 32 19

حلايب 31 20

رأس حدربة 30 20