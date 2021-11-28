تعرف على سبب إيقاف محمد رمضان.. إصرار على «استايل» حفلاته الغنائية

لا يزال الجمهور يتفاعل مع وقف الفنان محمد رمضان عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، الذي صدر منذ أسبوع، وجعله في صدارة ترند مواقع التواصل الاجتماعي، فما سبب إيقاف محمد رمضان عن الغناء.

سبب إيقاف محمد رمضان

سبب إيقاف محمد رمضان أعلنه هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مؤخرًا في قصر السينما بحضور الفنان تامر عبدالمنعم.

وأعلن هاني شاكر خلال المؤتمر، إيقاف محمد رمضان عن الغناء وذلك بسبب إصراره على الظهور عاريًا على المسرح في الحفلات الغنائية، التي يشارك بها، بما يتنافى مع قواعد النقابة واللوائح الخاصة بها.

وكشف شاكر، أنَّ التقارير المقدمة من قبل لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة كشفت أنَّ محمد رمضان يخالف لوائح النقابة، رغم توقيع الوكيل الخاص به مؤخرًا على إقرار بالتزام محمد رمضان بلوائح وقوانين نقابة الموسيقيين وعدم الظهور عاريًا.

وأكّد الفنان هاني شاكر، أنَّ قرار وقف محمد رمضان قائم حتى التحقيق معه من قبل نقابة الممثلين، لأنّه عضو بها، مشيرًا إلى انتظاره نتيجة التحقيق التي سيتمّ إبلاغه بها.

وكان الفنان هاني شاكر، أعلن خلال المؤتمر نفسه، تفاصيل أزمة مطربي المهرجانات التي حدثت بعد إصدار قرار من قبل نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا.

مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان كان قد شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى»، الذي شارك فيه بجانب سمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.