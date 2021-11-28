توقعات بارتفاع أسعار الذهب بسبب متحور كورونا الجديد

سجّلت أسعار الذهب اليوم الأحد 28 نوفمبر استقرار سعريا بدون أي تغيير، حيث تترقب الأسواق سعرا جديدا لأعيرة الذهب مساء غدا الإثنين بالتزامن مع افتتاح البورصة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 28 نوفمبر

ويباع الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28 نوفمبر، بسعر 899، فيما سجل الذهب عيار 21 سعر 787 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 سعر 675 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6 الآف و296 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجلت الأوقية 1.791.76 دولار، وبيع عيار 24 بسعر57.60 دولار، وسجل عيار 22 سعر 52.80 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.40 دولار وبلغ عيار 18 سعر 43.20 دولار، وسط حالة من عدم حفاظ الذهب على مكاسبه خلال 24 ساعة.

توقعات بتذبذب الأسعار والصعود

ومن جهته توقع نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن يحدث تذبذب بين الصعود والهبوط في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الصعود سيكون هو سيد الموقف ولكن ليس بالقفزات الكبيرة.

وأرجع «نجيب» أسباب التوقعات بارتفاع سعر الذهب إلى تزايد المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، وينظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن وسط التقلبات السعرية، كما يؤدى تراجع الإقبال على العملات المشفرة أو الورقية كالدولار وغيرها من العوامل ذات الصلة إلى الاستثمار فى الذهب.

ويعتقد سكرتير شعبة الذهب أن تكسر سعر الأوقية حاجز 1810 دولارات، بعد أن أوشكت على الوصول إليه خلال التعاملات الأخيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، أن فهم متحور كورونا الجديد بشكل أفضل والذي اكتشف في جنوب إفريقيا يحتاج إلى أسابيع عدة.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، خلال تصريحات صحفية من التسرع في فرض قيود السفر المرتبطة بمتحور كورونا الجديد B.1.1.529 والذي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا.